Укр

Могут забрать к русалкам: в Черном море заметили огромных медуз (видео)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Могут забрать к русалкам: в Черном море заметили огромных медуз (видео) Новость обновлена 23 августа 2021, 17:42
Медузы в Черном море

Черное море заполонили большие медузы.

Одесское побережье по-прежнему страдает от нашествия медуз. На пляжах в воде можно увидеть много крупных медуз. Эти животные не только пугают любителей поплавать, но и могут больно ужалить.

Фото и видео публикуют в соцсетях отдыхающие и горожане.

Так Телеграм-канал "Одесса как она есть" опубликовал видео, на котором видно, что в морской воде плавают огромные медузы.

"Медузы на 10ст. фонтана могут не только ужалить, но и забрать к русалкам мужика среднего телосложения", — подписали публикацию автора.

По мнению ученых, одесские медузы могут достигать в длину 40-50 сантиметров и иметь разный окрас, что тоже является нормой для этого вида. А чтобы избежать ожога, необходимо при встрече не хватать животное за щупальца, а аккуратно отодвинуть.

Напомним, на курортах Азовского моря также много медуз. Помимо этого отдыхающие жалуются на странные комки слизи в море.

Кроме того, курортный поселок Кирилловка в Запорожской области атаковали полчища комаров.

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