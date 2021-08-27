Из Одессы в Кишенев запускают поезд - график движения и стоимость билетов

Железнодорожное сообщение между Кишиневом и Одессой восстановят в субботу.

Вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским, который 27 августа прибыл в Кишинев для дипломатических встреч и празднования Дня Независимости Молдовы, в столицу этой республики смогут отправиться и рядовые украинцы. Железнодорожное сообщение между Кишиневом и Одессой восстановят 28 августа.

Об этом сообщает сайт госпредприятия "Железная дорога Молдовы".

Поезд 642/641 "Одесса – Кишинев (Кишинэу)– Одесса" будет перевозить пассажиров ежедневно. В пути пассажиры проведут около 4 часов.

График движения поезда:

Отправление из Одессы в 18:36, прибытие в Кишенев в 22:33.

Обратно поезд будет выезжать из Кишинева в 07:09, прибытие в Одессу в 10:55.

Билеты приобрести можно как в кассах вокзала, так и на сайте украинской компании "Укрзализныця". На данный момент 27 августа доступны билеты в сидячий вагон третьего класса. Стоимость билета в одну сторону — от 396 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что руководство "Укрзализныци" попало в коррупционный скандал — СБУ раскрыли схему закупки некачественных деталей с неподконтрольных территорий. Также отметим, что для визита в Молдову требуются определённые документы для пересечения границы из-за коронавируса.