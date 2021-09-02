Укр

В Одессе в честь Дня города местные жители установили впечатляющий рекорд в Черном море (видео)

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
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Автор
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К Дню Одессы запланированы концерт и фейерверк. Новость обновлена 02 сентября 2021, 11:56
К Дню Одессы запланированы концерт и фейерверк.

Одесса празднует 277 лет.

В Одессе 2 сентября отмечают День города. "Телеграф" рассказывает как одесситы поздравили Южную Пальмиру с праздником.

На рассвете в Одессе горожане установили рекорд Украины. Одновременно 409 человек вышли в море на каяках и сапбордах.

На рынке "Початок" на улице Генерала Бочарова в Одессе создали самый большой городской флаг, который видно из космоса — утверждают организаторы. В цвета флага покрасили навесы для торговли с автомобилей. Площадь такого флага более трех тысяч квадратных метров.

К памятнику герцога де Ришелье (Дюку) в Одессе привезли торт в цветах муниципального флага, который раздадут всем желающим. Фото лакомства опубликовал Телеграм-канал "Одесса ИНФО".

Торт к Дню Одессы
Торт к Дню Одессы

Поздравил курортный город и президент Украины Владимир Зеленский, который находится в США с официальным визитом. Он отметил в Телеграм, что в Одессе всегда душевно, вкусно и колоритно и поэтому туда всегда хочется возвращаться.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове отметили день города одновременно с Днем украинского флага парадом вышиванок и концертом.

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