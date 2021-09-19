Одесский припортовый завод останавливает работу: стали известны причины

Завод уже останавливал работу в 2018 году

Одесский припортовый завод после нескольких попыток восстановить его деятельность закрывается. Предприятие уже находится в процессе остановки, а одной из причин этого стала заоблачная цена на природный газ.

Об этом вечером в субботу, 18 сентября, сообщил первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков в Facebook.

По его словам, "окно возможностей" для стабилизации завода уже закрылось. Кроме того, Щуриков обвинил власть в том, что она пыталась выдавить из завода все, что возможно, а сегодняшнее техническое состояние предприятия — худшее за последние годы.

"Но надеюсь, что теперь, когда не из чего греть руки, которые ничего не брали, то есть шанс провести приватизацию", — написал заместитель директора завода.

В комментарии журналистам он также озвучил причины закрытия завода — переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа). По словам Щурикова, завод уже в процессе остановки. Никаких других деталей не сообщается.

ЧАО "Одесский припортовый завод" — государственное предприятие химической отрасли, специализирующееся на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Кроме того, завод занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Львиная доля акций завода (99,5667%) принадлежит государству, а еще часть имеют ООО "Конкорд Капитал" (0,0021%) и другие акционеры — физические лица (0,4312%). Предыдущий кризис на предприятии был в 2018-2019 годах — тогда завод простаивал из-за проблем с газом, который является основным сырьем для предприятия. Цена на него в Европе, к слову, в последнее время существенно возросла.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский посещал Одесский припортовый завод в июле 2020 года. Тогда он отметил, что предприятие находится в прекрасном состоянии и выразил надежду, что оно больше не будет останавливаться.