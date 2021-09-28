Укр

После затяжного кризиса из-за войны и пандемии в Одессу вернулись круизные лайнеры (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Sea Dream II в Одессе встречали с оркестром Новость обновлена 28 сентября 2021, 13:42
Sea Dream II в Одессе встречали с оркестром

Sea Dream II — лайнер премиум-класса, который высадил в Украине 65 американцев и канадцев

Во вторник, 28 сентября, впервые с начала пандемии в порт Одессы прибыл круизный лайнер с иностранцами. 

О торжественной встрече пассажирского судна пишут местные Телеграмм-каналы. 

Встречали круизный лайнер Sea Dream II с 65 туристами из США и Канады на борту оркестром, а гости Южной Пальмиры дружелюбно махали одесситам в ответ, после чего отправились смотреть город.

Sea Dream II — лайнер премиум-класса, где есть роскошные каюты, гостевые комнаты, 5 палуб и платформа для занятий водными видами спорта. В коронавирус судно загрузили не полностью: лайнер рассчитан на 110 человек, однако в путешествие отправились только 65 и десятки членов экипажа.

Отметим, что этот корабль стал первым судном, которое вошло в порт Одессы с 2019 года. Ведь круизное направление работы порта очень пострадало еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, а усугубила ситуацию пандемия, разразившаяся в начале 2020 года. Теперь же у одесского порта есть уже 30 заявок на круизные судоходы, которые должны зайти в Украину в 2022 году.

Напомним, что Италия закрыла Венецию для круизных лайнеров и назвала причину.

Теги:
#Одесса #Лайнер #Корабль #Порт
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