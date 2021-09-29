Укр

Валили на землю и избивали самокатом: подростки в Одессе набросились на мужчину из-за замечания (видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
24
Иллюстративное фото Новость обновлена 29 сентября 2021, 16:23
Иллюстративное фото

Подростки избили мужчину кулаками и самокатом за то, что он попросил их не шуметь

В сеть попало видео с камеры видеонаблюдения в центре Одессы, где группа подростков напала на мужчину из-за замечания.

Об инциденте сообщает местный Телеграмм-канал.

Известно, что драка случилась в ночь с 28 на 29 сентября. Около полуночи на Приморской, 35 разбушевалась группа подростков на скутерах и самокатах, и местный житель сделал замечание нарушителям тишины.

Реакция была агрессивной: четверо молодчиков напали на мужчину со спины, повалили его на землю и даже били самокатом. Пострадавшему пришлось отбиваться камнями с земли. Благо, что он был крепкого телосложения и смог выстоять в столь массовой атаке. 

Обратился ли одессит в полицию — неизвестно. Однако интернет-пользователи требуют копов найти хулиганов по видео и наказать их.

Ранее "Телеграф" сообщал об избиении крымского татарина в больнице Ростовской области. Украинский омбудсмен сообщила, что политзаключенного, перенесшего инсульт, повалили на землю и избили тюремщики за то, что он говорил на родном крымскотатарском языке.

Теги:
#Одесса #Драка #Подростки #Видео
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