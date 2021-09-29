Валили на землю и избивали самокатом: подростки в Одессе набросились на мужчину из-за замечания (видео)

Подростки избили мужчину кулаками и самокатом за то, что он попросил их не шуметь

В сеть попало видео с камеры видеонаблюдения в центре Одессы, где группа подростков напала на мужчину из-за замечания.

Об инциденте сообщает местный Телеграмм-канал.

Известно, что драка случилась в ночь с 28 на 29 сентября. Около полуночи на Приморской, 35 разбушевалась группа подростков на скутерах и самокатах, и местный житель сделал замечание нарушителям тишины.

Реакция была агрессивной: четверо молодчиков напали на мужчину со спины, повалили его на землю и даже били самокатом. Пострадавшему пришлось отбиваться камнями с земли. Благо, что он был крепкого телосложения и смог выстоять в столь массовой атаке.

Обратился ли одессит в полицию — неизвестно. Однако интернет-пользователи требуют копов найти хулиганов по видео и наказать их.

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