В Одесской области из-за стрельбы началась спецоперация "Гром": что известно

В Одесской области — ЧП: из ружья средь бела дня стреляет житель одного из населенных пунктов, его перекрыли

В Одесской области началась спецоперация "Гром" по задержанию мужчины, который на момент выхода новости ведет стрельбу из ружья.

По информации облуправления полиции, ЧП происходит в одном из населенных пунктов Подольского района, который оцепили. На данный момент никто не пострадал, а к агрессивному стрелку выехали топ-руководители местной полиции и спецназ.

Подробности стрельбы средь бела дня обещают сообщить позже.

Напомним, в российской Перми 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку. Погибло 6 человек.

А спустя три дня вблизи села Лесники под Киевом неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Стрелку удалось ранить его водителя Александра Иванько, сам же Шефир остался цел и невредим. Водителю удалось доехать до людного места — парковки супермаркета АТБ и уже туда вызвали помощь. Тогда началась спецоперация по задержанию киллера, однако по сей день никого не поймали.