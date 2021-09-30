Укр

В Одесской области из-за стрельбы началась спецоперация "Гром": что известно

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
168
Под Одессой перекрыли населенный пункт: там стреляют Новость обновлена 30 сентября 2021, 10:42
Под Одессой перекрыли населенный пункт: там стреляют

В Одесской области — ЧП: из ружья средь бела дня стреляет житель одного из населенных пунктов, его перекрыли

В Одесской области началась спецоперация "Гром" по задержанию мужчины, который на момент выхода новости ведет стрельбу из ружья. 

По информации облуправления полиции, ЧП происходит в одном из населенных пунктов Подольского района, который оцепили. На данный момент никто не пострадал, а к агрессивному стрелку выехали топ-руководители местной полиции и спецназ.

Подробности стрельбы средь бела дня обещают сообщить позже.

Напомним, в российской Перми 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров пришел с дробовиком в местный университет и открыл огонь по всем, кому не посчастливилось в этот момент оказаться неподалеку. Погибло 6 человек.

А спустя три дня вблизи села Лесники под Киевом неизвестные совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Стрелку удалось ранить его водителя Александра Иванько, сам же Шефир остался цел и невредим. Водителю удалось доехать до людного места — парковки супермаркета АТБ и уже туда вызвали помощь. Тогда началась спецоперация по задержанию киллера, однако по сей день никого не поймали.

Теги:
#Стрельба #Спецоперация #Ружье #Одесска область
Фоторепортажи сентября
Общество
Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Фоторепортажи сентября
Победа Усика, стычки под Радой и закон об олигархах: сентябрь глазами "Телеграфа" (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
В октябре ожидается рост тарифов
Рост тарифов, осенний призыв и штрафы на дорогах – что изменится в Украине с 1 октября
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
Разумков признался, что у него в Раде есть "свои" депутаты
Дата публикации
Категория
Любителей баров с октября могут ждать неприятные сюрпризы
Кафе и рестораны готовятся к "сухому закону": что произошло
Дата публикации
Категория
Народным депутатам предлагают провести вечер в Трускавце
"Слугам" в Трускавце готовят коктейльную вечеринку с диджей-сетом от Арахамии: переписка попала в руки "Телеграфа"