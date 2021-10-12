Укр

Консульство РФ в Одессе залили "кровью" (фото)

Автор
Елена Волкова
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Консульство РФ в Одессе изуродовали краской Новость обновлена 12 октября 2021, 10:52
Консульство РФ в Одессе изуродовали краской

Пакетами с краской хулиганы забросали консульство России, которое пришлось отмывать одесситам

В Одессе на Гагаринском плато в ночь на 12 октября орудовали вандалы: в результате их действий консульство РФ оказалось в краске, похожей на кровь.

Об этом сообщает местный Телеграмм-канал Одесса INFO, публикуя фото произошедшего.

Известно, что хулиганы забросали пакетами с красной краской ворота представительства страны-агрессора. Впрочем, оттирали все это с самого утра не россияне, а одесские коммунальщики. Да и восстанавливать пострадавшие двери придется за бюджетные деньги, из-за чего люди возмущаются в сети. Одесситы, также настроенные против России, негодуют, что вандалы портят украинское имущество и доставляют проблем вовсе не РФ.

Российское консульство в Одессе временно выглядит так
Российское консульство в Одессе временно выглядит так

Напомним, на аллее славы в Донецке возле "Донбасс-Арены", территория которой уже похожа на зону отчуждения, вандалы залили краской "звезду" Мирчи Луческу.

А в Киеве ранее неизвестные облили "кровью" постамент с национальным флагом и табличку с надписью "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года", который находится на Крещатике. Впрочем, виновных задержали в тот же день.

Теги:
#Одесса #Россия #Консульство #Краска #Вандалы
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