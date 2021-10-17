В Одессе женщина выпала из трамвая: водитель пыталась откупиться и уехать (видео)

Пенсионерка получила несколько травм, но не поддержку от других пассажиров

В Одессе пожилая пассажирка трамвая выпала из вагона во время следования транспорта.

Подробности инцидента, произошедшего 16 октября, сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Известно, что пострадавшая пенсионерка как раз пыталась зайти в трамвай, когда водитель, не проверив, все ли пассажиры на месте, тронулась. Из-за этого женщина не удержалась на ногах, и трамвай поволок её за собой.

Некоторые из сердобольных очевидцев тут же заставили транспорт остановиться и начали разбирательство. На место происшествия тут же приехала скорая помощь, дабы обследовать пострадавшую.

Сообщается, что у пенсионерки якобы диагностировали вывих плеча. Согласно другим источникам, она отделалась переломом ключицы и ушибом головы. Также она не на жизнь перепугалась, ведь лишь чудом не оказалась под трамвайными колесами.

Известно, что ЧП случилось в районе "Молодой гвардии" с трамваем 3255. При этом большинство пассажиров, хотя и будучи примерно одного возраста с пострадавшей, отказывались выходить из вагона и требовали продолжить путь. Очевидец отмечает, что на вопрос, если бы подобное случилось с ними, они реагировали по-хамски.

Также известно, что водитель предлагала выпавшей пассажирке деньги, чтобы замять случившееся. Когда пострадавшая отказалась, работница трамвая пыталась уехать, однако этому не дали произойти очевидцы.

"Если бы упали те бабушки [имеются в виду остальные пассажирки — ред.], то волали как ненормальные бы", "Какие же всё-таки жестокие люди", "Люди кон*енные в вагоне все какие-то. Знают о случившемся и ждут, пока трамвай победит", "Одесская мудрость гласит: в любой непонятной ситуации снимай на видео! Молодец, что все фиксировал на камеру, а то фиг потом что докажешь…" — пишут люди в комментариях под роликом.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на Закарпатье с места преступления пытался скрыться байкер, который совершил смертельный наезд на маленькую девочку. При этом ДТП произошло на пешеходном переходе.