В Черноморске иностранный корабль протаранил причал (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 153
Судно прибыло из Турции и пробило носовой частью причал №18 в Черноморске
В Черноморске Одесской области 22 октября произошла авария в одноименном порту. Корабль для перевозки генеральных грузов HAKSA, который прибыл в Украину из Турции под флагом страны Палау (государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана) столкнулся с причалом.
Об этом пишет портал USM.
По предварительной информации, судно не успело затормозить и протаранило носовой частью причал №18 порта Черноморска. Масштаб повреждений можно рассмотреть на фото. По всей вероятности, ремонтировать корабль островного государства Палау будут в Украине.
Отметим, что HAKSA построили еще в 1993 году. Он вмещает 3092 тонны груза, а длина составляет более 86 метров.
Напомним, в Черном море недавно произошло ЧП на судне ВМС Украины, вследствие которого оказались затопленными несколько отсеков. Аварийная ситуация с "Балтой" случилась вследствие ухудшения погодных условий. В итоге судно поставили на якорь, а для его спасения были отправлены восемь кораблей и катеров, а также четыре единицы авиации.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-