В Черноморске иностранный корабль протаранил причал (фото)

Судно прибыло из Турции и пробило носовой частью причал №18 в Черноморске

В Черноморске Одесской области 22 октября произошла авария в одноименном порту. Корабль для перевозки генеральных грузов HAKSA, который прибыл в Украину из Турции под флагом страны Палау (государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана) столкнулся с причалом.

Об этом пишет портал USM.

Корабль не затормозил вовремя и случилась авария

По предварительной информации, судно не успело затормозить и протаранило носовой частью причал №18 порта Черноморска. Масштаб повреждений можно рассмотреть на фото. По всей вероятности, ремонтировать корабль островного государства Палау будут в Украине.

Корабль получил значительные повреждение

Отметим, что HAKSA построили еще в 1993 году. Он вмещает 3092 тонны груза, а длина составляет более 86 метров.

Напомним, в Черном море недавно произошло ЧП на судне ВМС Украины, вследствие которого оказались затопленными несколько отсеков. Аварийная ситуация с "Балтой" случилась вследствие ухудшения погодных условий. В итоге судно поставили на якорь, а для его спасения были отправлены восемь кораблей и катеров, а также четыре единицы авиации.