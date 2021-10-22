Укр

В Черноморске иностранный корабль протаранил причал (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
153
Теперь корабль под флагом Палау нуждается в ремонте Новость обновлена 22 октября 2021, 13:23
Теперь корабль под флагом Палау нуждается в ремонте

Судно прибыло из Турции и пробило носовой частью причал №18 в Черноморске

В Черноморске Одесской области 22 октября произошла авария в одноименном порту. Корабль для перевозки генеральных грузов HAKSA, который прибыл в Украину из Турции под флагом страны Палау (государство-архипелаг в Микронезии в западной части Тихого океана) столкнулся с причалом.

Об этом пишет портал USM.

Корабль не затормозил вовремя и случилась авария
Корабль не затормозил вовремя и случилась авария

По предварительной информации, судно не успело затормозить и протаранило носовой частью причал №18 порта Черноморска. Масштаб повреждений можно рассмотреть на фото. По всей вероятности, ремонтировать корабль островного государства Палау будут в Украине. 

Корабль получил значительные повреждение
Корабль получил значительные повреждение

Отметим, что HAKSA построили еще в 1993 году. Он вмещает 3092 тонны груза, а длина составляет более 86 метров. 

Напомним, в Черном море недавно произошло ЧП на судне ВМС Украины, вследствие которого оказались затопленными несколько отсеков. Аварийная ситуация с "Балтой" случилась вследствие ухудшения погодных условий. В итоге судно поставили на якорь, а для его спасения были отправлены восемь кораблей и катеров, а также четыре единицы авиации.

Теги:
#Черное море #Корабль #Одесская область #Причал #Черноморск
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
Киев
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Госпитализировано за сутки 5141 человек
Украина второй день подряд бьет рекорды заболеваемости и смертности за всю пандемию COVID-19
Дата публикации
Категория
На дом Игоря Жовквы совершили нападение
"Подарочек" на день рождения: в Киеве ночью пытались сжечь дом заместителя Ермака (фото)
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин