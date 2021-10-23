Особенности "красной" Одессы: покупки только с браслетами, но часть маршруток забиты до отказа (видео)

В большинстве мест от посетителей требуют сертификат о вакцинации

Одесская область с понедельника, 18 октября, находится среди регионов "красной" зоны. Некоторые из новых ограничений местные жители пытаются соблюдать, однако еще часть (к примеру, касательно общественного транспорта) игнорируют.

"Телеграф" изучил публикации в одесских Telegram-каналах, которые запечатлили самые интересные моменты усиленного карантина в регионе.

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Одни из самых известных в Одессе и даже за пределами области рынки — "Староконный" и "7-й км" — начали свою работу с обновленными карантинными правилами.

По утверждению очевидцев, на "Староконку" теперь можно пройти, только предъявив охраннику на входе специальный ковидный сертификат, подтверждающий получение тобой обеих доз прививки от "короны". В противном случае на территорию рынка попасть не удастся.

"Раньше мы с такими [браслетами — ред.] ходили на дискотеку, сейчас — ходим на рынок", — отметил одессит на видео.

К слову, некоторые из местных торговых центров, как крупный "Сити Центр", также используют подобную идею с бумажными браслетами в качестве "пропусков".

Уже упомянутый "7-й км" ждет посетителей в защитных масках и соблюдающих дистанцию. Также всем желающим совершить покупки придется иметь при себе либо документ о вакцинации, либо справку о выздоровлении от коронавируса, либо свежий негативный ПЛР-тест.

Баннер при входе на рынок "7-й км"

Маршрутки мои, маршрутки…

Общественный транспорт в любое время карантина — особое место для одесситов. Несмотря на запреты, большинство водителей всегда подбирали пассажиров, даже если они занимали стоячие места.

Интересно, что в пятницу, 22 октября, ситуация весьма изменилась: когда полицейские решили устроить "показательную" облаву на маршрутчиков, "укрепив" свои ряды местными журналистами, это им сделать не удалось.

К примеру, водитель автобуса по 221 маршруту оказался добросовестным и выполняющим все карантинные предписания. Как, впрочем, и его пассажиры.

Только вот в субботу, 23 октября, когда правоохранители решили ослабить свое наблюдение, некоторые из водителей маршруток принялись за старое. Так, в сети показали ролик, как маршрутка №145 уезжает битком набитая пассажирами. Радует хотя бы тот факт, что большинство из них — в защитных масках.

К слову, согласно информации ресурса "Думская", всего за неделю пребывания Одессы в "красной" зоне полицейские составили 102 протокола о взыскании штрафов. Большую часть из них придется заплатить тем, кто оказался в общественном месте без маски (по 170 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как одесситы "провожали" выход области из "оранжевой" зоны накануне ужесточения карантина. Спойлеры — без массового скопления народа не обошлось.