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“Сейчас деньги ничего не решают": в Одессе тяжелым ковидным больным ищут места по всей области (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Количество новых пациентов в регионе увеличивается с каждым днем Новость обновлена 23 октября 2021, 17:54
Количество новых пациентов в регионе увеличивается с каждым днем

К волонтерам поступают сотни просьб о баллонах с кислородом

В Одессе наступила критическая ситуация с местами в больничных реанимациях для коронавирусных больных.

Такую краткую выжимку можно сделать из последнего публичного отчета известной одесской волонтерки, руководительницы благотворительного фонда "Корпорация монстров" Катерины Ножевниковой.

В своем Facebook активистка опубликовала запись телефонного разговора с женщиной, которая обратилась к ней за помощью — найти пациентке (очевидно, своей матери) место в реанимации. Однако Ножевникова была вынуждена отказать: свободных аппаратов ИВЛ нет ни в Одессе, ни в Черноморске, ни в Измаиле.

"Вы четвертая за утро, кто ищет своему пациенту место по всей области", — сообщила волонтерка звонившей.

При этом состояние 69-летней пациентки, нуждающейся в госпитализации в реанимацию, — явно критическое. Она находится на двух кислородных концентраторах, находясь на стационарном лечении от COVID-19. 

Женщина, хлопочущая за пациентку, плакала в трубку, признаваясь, что родители не вакцинировались, потому что их отговорил семейный врач. Причина — якобы появление тромбов после введения препарата.

"Я полгода уже кричу и стучу во все двери с просьбами проводить курсы для семейных врачей по вопросу лечения ковидных пациентов. А надо было стучать во все двери, чтобы вводили отмену врачебной лицензии за подобные советы", — поделилась своим возмущением насчет антивакцинаторской пропаганды от врачей Катерина Ножевникова.

Также по информации главы БФ, в Одессе нынче нет свободных реанимационных мест. При этом звонки о помощи продолжают поступать регулярно: как о помещении на ИВЛ, так и получении кислородных баллонов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как Одесса справляется с карантинными ограничениями "красной" зоны.

Теги:
#Одесса #Кислород #Реанимация #Коронавирус #Covid-19 #Катерина Ножевникова
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