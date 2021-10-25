Младшему всего 10 лет: в Черноморске пограничники нашли в контейнерах сирийцев-нелегалов (видео)

Грузовики с нелегалами ехали прибыли из Турции.

В Черноморском порту, что в Одесской области, сотрудники пограничной службы нашли в контейнерах семерых нелегалов, которые следовали в Германию из Сирии.

Как передает пресс-служба ГПСУ, находку обнаружили в контейнерах трех грузовиков, которые прибыли паромом из Турции.

Примечательно, что все прибывшие сирийцы совсем молодого возраста: самому старшему из них 21 год, а самому младшему — 10. У всех из них при себе были внутренние паспорта.

Мигранты признались, что уже заплатили 2100 долларов (55,4 тысячи гривен) организатору "турне", еще 3000 (около 79 тысяч грн) они должны были передать по прибытию в Германию.

Как сообщалось ранее, в Польше недавно обнародовали статистику по количеству мигрантов, которым был выдан вид на жительство. Из полмиллиона таковых, почти половину составляют украинцы — таковых в Польше 227 тысяч. Следующими в списке идут беларусы, однако их там лишь 34 тысячи.