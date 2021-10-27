Покупатели без масок устроили скандал в магазине и "прогулялись" в отделение полиции в Одессе (видео)

«Антимасочники» вызвали полицию, которая и отвезла их в райотдел

В одном из продуктовых магазинов в Одессе разгорелся очередной скандал из-за обслуживания покупателей без защитных масок. Покупатели отказались надеть средства индивидуальной защиты, а также заявили, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является вселенским заговором. Сотрудники магазина, в свою очередь, отказались обслуживать клиентов без масок.

Причиной отказа со стороны продавцов стали положения о карантинных ограничениях, согласно которым, они не имеют права обслуживать покупателей без защитных масок. Кроме того, сотрудники магазина отметили, что им грозит штраф, если они продадут товар людям, без средств индивидуальной защиты.

«Антимасочники» заявили, что действия продавцов противоречат действующему законодательству и вызвали наряд полиции, которых отвез их же районный отдел для составления протоколов о том, что произошло в магазине.

Напомним, украинское правительство пока не задумывается об отмене масочного режима на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что сейчас мешает отказаться от обязательного ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.