Одессе вслед за Киевом грозят веерные отключения электроэнергии: что произошло

Проблема больше всего может ударить по инфицированным коронавирусом.

В Одессе не исключили вероятности веерных отключений электричества по всему городу, а потому власти обеспокоились необходимостью иметь запас аккумуляторов для кислородного оборудования в домах с пациентами, болеющими COVID-19.

Об этом рассказал городской глава Геннадий Труханов во время заседания в областной администрации.

"К сожалению есть такая информация, что у нас могут быть какие-либо веерные отключения света", — сказал он.

Он рассказал, что в данном случае невозможно сделать так, чтобы от питания не отключались отдельные дома, поскольку люди "болеют по всему городу".

Поэтому Труханов заявил, что есть необходимость поднять вопрос об обеспечении таких пациентов запасом аккумуляторов, так как для некоторых людей в настоящее время это "вопрос жизни и смерти".

Как сообщалось ранее, о возможности начала веерных отключений ранее заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Вместе с тем появлялась информация, что в части городов Киевской области таковые уже начались.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса тоже отмечал, что из-за энергетического кризиса, который затронул Украину, без веерных отключений пройти зиму будет сложно.