Под Одессой посреди улицы нашли обгоревшее тело женщины (18+)

Две недели тело женщины пролежало в квартире подозреваемого

В Черноморске Одесской области на улице обнаружили обгоревший труп женщины. Выяснилось, что она умерла еще две недели назад от передозировки наркотиков дома у своего знакомого, а он не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Как сообщил местный "Муниципальный караул", обгоревший труп женщины обнаружили утром во вторник, 23 ноября, на улице Парусной, 7 возле бойлерной.

Муниципалы по прибытию начали проверять прилегающую территорию и опрашивать вероятных свидетелей. В одном из разговоров с бездомными удалось выйти на след мужчины, который рассказывал, что сжег тело своей подруги, умершей у него дома еще 2 недели назад от передозировки наркотическими веществами.

Труп нашли на улице Парусной, 7

Позже удалось установить место жительства подозреваемого. Охранники вызвали участкового полицейского и вместе наведались к мужчине. Он признался в том, что тело женщины принадлежит его знакомой, около двух недель назад умершей в его квартире от передозировки наркотическими веществами. Также мужчина подтвердил, что он сжег тело и выбросил его, чтобы избавиться от трупа.

Подозреваемый был задержан в собственной квартире

Ранее "Телеграф" сообщал, в Киеве бездомный наткнулся на расчлененный труп в мусорном баке.