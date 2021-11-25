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Задыхались все: одесситка "задула" деда-грубияна из баллончика прямо в троллейбусе (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Из-за сильного запаха пострадали все пассажиры Новость обновлена 25 ноября 2021, 11:31
Из-за сильного запаха пострадали все пассажиры

Когда старший мужчина проявлял агрессию, его не остановил никто

Не слишком приятным стало окончание поездки для пассажиров одного из троллейбусов по маршруту №10 в Одессе 25 ноября. Здесь молодая девушка воспользовалась газовым баллончиком прямо в салоне автомобиля.

Подробности сообщили в местном Telegram-паблике "Ху***я Одесса".

Известно, что изначальный конфликт начался из-за агрессивного поведения одного из пожилых пассажиров. Ему не понравилось, что молодая девушка общалась с кем-то из знакомых по видеосвязи. 

Вместо того, чтобы спокойно попросить прекратить это делать в общественном транспорте, мужчина начал материться и плеваться в сторону девушки. Та, к слову, терпеть оскорбления не стала и предупредила: если агрессия не прекратится, она использует газовый баллончик.

Впрочем, неугомонный пассажир, видимо, не воспринял её слова всерьез и плюнул в неё снова. После этого девушка достала баллончик и брызнула ему в лицо. 

Единственный неучтенный одесситкой момент — нахождение в закрытом пространстве и наличие других людей. Разумеется, все находящиеся в троллейбусе тут же начали кашлять и плакать из-за особенностей распыленного аэрозоля.

Интересно, что по итогу нашелся лишь один из пассажиров, который встал на защиту девушки. Остальные требовали сдать её в полицию и материли. Предупреждаем: на видео много нецензурной лексики (18+).

Что произошло с дедом, на которого пришелся основной "удар" баллончика, не сообщается. Однако произошедшее вызвало немалый резонанс среди пользователей сети. К слову, очень многие заступились именно за девушку.

А пока в Одессе на грубость пассажиров общественного транспорта практически не реагируют, в Харькове водители самостоятельно "успокаивают" пьяных дебоширов.

Теги:
#Одесса #Троллейбус #Газовый баллончик
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