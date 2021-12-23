В Одесской области девочка попала в больницу с ожогами после игр с баллончиком

Девочка получила ожоги рук и лица

В Одесской области в результате взрыва пострадала несовершеннолетняя девочка. Обстоятельства травмирования ребенка выясняют правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, 14-летняя жительница Белгород-Днестровского получила сильные ожоги лица и верхних конечностей. В настоящее время она находится в больнице под пристальным наблюдением медицинского персонала.

Как удалось выяснить следователям, играя в собственном доме потерпевшая девочка открыла дверцу печи, когда в этот момент ее 9-летний брат забросил внутрь аэрозольный баллон. Тот сразу взорвался, что и повлекло травмы ребенку.

В полиции также отмечают, что к моменту травмирования несовершеннолетней в комнате находились еще двое детей, но они, к счастью, остались невредимыми.

В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации происшествия. Следствие продолжается.

Также напомним, как в Одессе посреди улицы прохожие случайно нашли 14-летнюю девочку, которая в течение трех дней ночевала на матрасе, лежавшем на земле между двумя гаражами. Ребенок наотрез отказался объяснять, по каким причинам ушел из дома, поэтому его доставили в участок. Теперь дальнейшей судьбой несовершеннолетней будут заниматься соответствующие органы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время дорожно-транспортного происшествия, случившегося на трассе под Одессой погиб пятилетний ребенок. В результате столкновения пассажирской маршрутки и легковушки малыш получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью, поэтому умер прямо на месте происшествия.