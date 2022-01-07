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"Сделал прививку и через два дня в гробу!" Антивакцинатор устроил шоу в одесском трамвае (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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В Одессе мужчина устроил скандал в общественном транспорте Новость обновлена 07 января 2022, 11:38
В Одессе мужчина устроил скандал в общественном транспорте

Одессит убежден, что прививка против ковида — прямая дорога в могилу

В Одессе антивакцинатор устроил шоу в общественном транспорте. Взрослый мужчина громко рассказывал о смертельных последствиях прививок против коронавируса и призвал граждан отказаться от уколов и не вестись на обещанную правительством тысячу гривен.

Видеозапись, на которой зафиксирован одессит-пропаганист, обнародовал Telegram-канал "Х**вая Одесса".

На кадрах, находящийся в местном трамвае мужчина, обращается к другим пассажирам и призывает отказаться от ковид-вакцинации. Он уверяет одесситов, что его знакомый недавно сделал себе укол против коронавирусной инфекции, после чего буквально через несколько дней оказался в гробу, а трое его детей остались сиротами после смерти отца.

"Не прививайте! У меня знакомый уколол себе вакцину, через два дня он в гробу, а трое детей сироты", — сказал антивакцинатор.

Призыв мужчины не делать вакцинацию в общественном транспорте Одессы

В комментариях под видео некоторые из пользователей сетей мнение мужчины поддерживают и отмечают, что он не антиваксер, а человек, действительно понимающий все, что происходит вокруг.

Есть и такие, которые подчеркивают, что, действительно, действенной вакцины против коронавирусной инфекции в наше время нет. К примеру, популярный среди жителей страны "Короновак" считают "простой водичкой", которая даже не котируется за рубежом, а "Астразенеку" и "Модерну" относят к тем, что вызывают в дальнейшем проблемы с сердцем и вероятное появление тромбов.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский депутат-антивакцинатор устроил скандал в аэропорту из-за того, что его не пустили на регистрацию перед полетом без маски. Чиновник заявил, что будет отстаивать свои права в суде.

Теги:
#Прививки #Вакцинация #Одеса #Відео
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