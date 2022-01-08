На Одесчине копы перехватили мужчину, собравшегося с советским флагом штурмовать Берлин

Нарушителя спокойствия отпустили после беседы.

В Измаиле Одесской области произошел инцидент возле здания объединенного территориального центра комплектации и социальной поддержки (ранее — военкоматы). К нему пришел мужчина с флагом Советского Союза, угрожал идти с ним до Берлина.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Ситуация произошла в Рождество. Хождение мужчины с флагом СССР пресекла полиция — с ним провели беседу. Его личность уже известна правоохранителям — мужчине 44 года, он нигде не работает и уже привлекался к админответственности. Флаг у него изъяли, а самого отпустили под личное обязательство.

Будут ли за публичное ношение советского флага вносить информацию в ЕРДР по статье 436-1 Уголовного кодекса Украины, за пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов пока не решено. Наказание по этой статье — до 5 лет за решеткой.

Ранее "Телеграф" писал про возвращение в женскую моду вещей, которые были популярны в Советском союзе. Среди них — косынки и ситцевые платья.