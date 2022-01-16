Укр

В центре Одессы дворник убил коллегу ударом ножа в область паха: подробности и фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Мужчина стек кровью до приезда "скорой" Новость обновлена 16 января 2022, 11:15
Мужчина стек кровью до приезда "скорой"

Обстоятельства конфликта между мужчинами предстоит выяснить правоохранителям.

В Одессе конфликт между двумя местными дворниками закончился резней и гибелью одного из них. Мужчина стек кровью после удара ножом в область паха.

Об этом в воскресенье, 16 января, сообщает Украинская Служба Информации.

Известно, что конфликт между двумя мужчинами произошел возле дома по улице Базарной, 29. По предварительной информации, участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения и в какой-то момент начали ссориться. В ходе конфликта один из них ударил второго ножом в ногу в области паха.

Конфликт между дворниками произошел возле дома на улице Базарной, что в центре Одессы
Конфликт между дворниками произошел возле дома на улице Базарной, что в центре Одессы

К сожалению, спасти пострадавшего не удалось, поскольку он истек кровью еще до приезда скорой медицинской помощи. Медики лишь констатировали его смерть.

Добавим, что на официальном сайте полиции Одесской области на момент выхода новости официального комментария по этому поводу не было. Местные СМИ пишут, что правоохранители квалифицировали инцидент по ч.1 ст.115 криминального кодекса Украины "умышленное убийство".

В сети также появилось фото пострадавшего мужчины. На кадре видно окровавленную ногу, которую перевязали белой повязкой в области колена, хотя ножевое ранение находится в области паха.

Ранее "Телеграф" сообщал о трагической гибели 57-летней жительницы Одесской области, которая с семьей пыталась взойти на Говерлу, однако сорвалась в обрыв.

Теги:
#Одесса #Убийство #Дворник
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