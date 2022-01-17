Убил за холодец: в Одессе 42-летний мужчина лишился жизни из-за невозвращенной еды (фото, видео)

На момент трагедии и жертва, и злоумышленник были под воздействием алкоголя

Во вторник, 17 января, в Одессе стало известно об убийстве 42-летнего местного жителя, получившего несколько ножевых ранений в область живота. Своеобразный резонанс дело получило из-за мотивации убийцы — покойный якобы не хотел возвращать одолженную посуду из-под холодца.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Инцидент случился в одном из домов по улице Юрия и Ивана Липы между двумя товарищами. Оба мужчины на момент встречи были весьма нетрезвы, поэтому вскоре между ними вспыхнула ссора.

Задержанный на допросе в полиции

Во время словесной перебранки 49-летний одессит поинтересовался у младшего товарища, когда тот планирует вернуть ему посуду с недавнего застолья.

"Я в новогоднюю ночь принес тарелку холодца. Потому попросил вернуть. Он начал быковать", — объясняет случившееся подозреваемый.

По его словам, он не нашел варианта лучше, чем как пырнуть собеседника ножом несколько раз в область живота. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался по дороге в больницу на руках у врачей "скорой".

Полицейские проверили все возможные орудия убийства

Полицейские уже изъяли предполагаемое орудие убийства, а подозреваемый, ожидая дальнейших решений следствия, пока находится в СИЗО. За совершение убийства ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Отметим, что это уже второй случай поножовщины в Одессе за последние пару дней. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в самом центре города во время конфликта с коллегой погиб один из дворников. В разгар ссоры его пырнули ножом, и он истек кровью еще до приезда медиков.

Ранее мы также писали о жестоком убийстве 29-летней жительницы Днепра — её изувечили до неузнаваемости.