Соседей затопило мочой: женщина в Одессе подобрала 37 котов и собаку (видео)

Соседи жалуются на женщину правоохранителям и зоозащитникам.

В Одессе жительница многоэтажного дома завела в собственной квартире 37 котов и собаку, тем самым сделав жизнь своих соседей невыносимой. Один из них пожаловался, что у него из потолка капает моча, что и стало причиной визита к женщине.

Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Одесса Info".

Известно, что женщина проживает в многоквартирном доме на поселке Котовского. Ей принадлежит трехкомнатная квартира, которая больше напоминает свалку. Судя по кадрам, квартира настолько захламлена мусором, что пройти в нее практически невозможно. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что в жилье женщина начала стаскивать бездомных животных, за которыми, вероятнее всего, совсем не ухаживает.

Соседи насчитали десятки взрослых котов и несколько котят. В местных СМИ пишут, что в квартире их живет 37 и еще есть одна собака.

Такое состояние вещей совсем не устраивает соседей. Люди жалуются на ужасных запах и неустанно просят о помощи как полицию, так и зоозащитников, однако пока все попытки оказались тщетными, поскольку сама хозяйка квартиры регулярно приносит домой новых животных.

Добавим, что пользователи сети разделили на два лагеря — они хотят спасать животных от такой хозяйки, а другие — соседей. Так или иначе, проблема очень обеспокоила граждан, поскольку некоторые из них не по наслышке знают о проблемных соседях.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Одессе, когда соседи делают невыносимой жизнь других домочадцев. На улице Героев Пограничников люди захламили свою квартиру настолько, что попасть в нее можно только с помощью лестницы через окно.