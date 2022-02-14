Не поделили тротуар: в Одессе курьеры подрались с велосипедистом (видео)

Мужчине не понравилось, что курьеры паркуются на тротуаре и велосипедной дороге

В Одессе сотрудники службы доставки не поделили дорожку с велосипедистом из-за чего между ними завязалась драка.

Об этом сообщил местный телеграм-канал "Новости Одесса"

По свидетельствам очевидцев, столкновение произошло в районе "Макдональдса" у 5 станции Большого Фонтана. Они сообщили, что велосипедист пожаловался на то, что на велосипедной дорожке и тротуаре вечно паркуют скутеры работники служб доставки и потребовал убрать оттуда свои транспортные средства.

Курьеры же выполнять требования отказались, что затем переросло в потасовку.

Чем завершился конфликт и были ли пострадавшие не сообщается, но пользователи сети восприняли его с юмором.

Как сообщалось ранее, вечером 13 февраля под Одессой водитель на внедорожнике сбил молодую маму с грудным ребенком. Предварительно известно, что местный житель, который находился за рулем автомобиля, был в нетрезвом состоянии и во время езды по непонятным причинам потерял управление.

Пострадавшую 18-летнюю девушку и ее полуторамесячную дочь доставили в больницу, где за их жизнь борются врачи.