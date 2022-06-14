"Риск постоянный": одесситов предупредили о возможных планах россиян

Российские оккупанты не оставили планов по высадке десанта в городе

На южном направлении ВСУ продолжают отражать атаки российских оккупантов, под обстрелы часто попадает Одесса — по городу бьют с Черного моря. При этом местные власти говорят, что риск высадки вражеского десанта в городе сохраняется.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он добавил, что россияне увеличили количество ракет в Черном море.

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По словам Братчука, российский флот в Черном море может менять количество кораблей, однако постоянно оккупанты имеют в наличии около 40 крылатых ракет, которые стреляют не только по Одессе, но и по другим регионам Украины.

Такую же информацию на днях озвучивало оперативное командование "Юг", отметив, что российский флот усилился еще одной подлодкой и теперь в Черном море находятся наготове 40 крылатых ракет.

При этом, по словам спикера Одесской ОВА, угроза наступления на Одессу с моря не исчезла и риск высадки враждебного десанта в городе присутствует.

"Мы говорим о постоянном риске десантной операции. До наступления мира этот риск будет сохраняться", — сказал Братчук.

Он добавил, что пока нет активной подготовки к высадке морского десанта, ведь у врага нет возможности поддерживать эту операцию из суши. При этом, по словам Братчука, российские оккупанты утром 14 июня дважды ударили ракетами по Одессе, однако благодаря силам противовоздушной обороны вражеские снаряды были сбиты в небе.

Ранее "Телеграф" сообщал, чем для Одесской области обернулся недавний прилет российской ракеты.