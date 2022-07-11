Оккупанты ударили по Одесчине, прогремели мощные взрывы: что известно

россияне выпустили четыре ракеты по области

В понедельник, 1 июля оккупационная армия россии нанесла очередной ракетный удар по Одесской области. В регионе раздалось несколько взрывов, в местах прилетов видны плотные столбы дыма. За несколько минут до обстрела была объявлена ракетная опасность, раздался сигнал тревоги.

В местных Телеграмм-каналах появились первые фото последствий после ракетного обстрела. По предварительным данным, усиленно работает противовоздушная оборона, отражая удары врага. Кроме того, в оперативных чатах распространяется информация о еще одном запуске ракеты в сторону Одесчины из акватории Черного моря. Однако, к счастью, его удалось оперативно ликвидировать силами ПВО.

Ракетный обстрел Одесской области

Как в своем Телеграмм-канале сообщил представитель областной военной администрации Сергей Братчук, россияне выпустили по Одесчине четыре ракеты, одна из которых попала в объект инфраструктуры.

Кроме того, информацию о прилетах подтвердил и замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Согласно его словам, оккупанты попали в один из жилых домов, расположенных в области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее оккупационная армия российской федерации нанесла удары по Днепропетровской и Сумской областям. Лишь по Днепру захватчики выпустили 7 ракет, 6 из которых, к счастью, удалось сбить. В то же время в Сумской области были зафиксированы прилеты двух ракет.