Россияне ударили ракетами по Одесчине: на месте "прилетов" пожар (фото, видео)

Жители области слышали минимум три громких взрыва

Ночью с 16 на 17 августа, вскоре после роскошной "бавовны" в оккупированном Крыму, российские оккупанты "накрыли" ракетами Одесскую область. По предварительной информации, есть "прилеты" в районе Затоки, однако, какая именно инфраструктура пострадала от удара захватчиков, неизвестно. При этом доподлинно известно, что атака россиян стала причиной последующего крупного пожара.

Первые данные о ракетном ударе сообщают местные Telegram-каналы, также сам факт обстрела подтвердил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Чиновник подчеркнул, что Одечина пострадала от вражеских ракет, а подробности пообещал сообщить чуть погодя.

Добавим, что пока информации о возможных пострадавших или погибших, нет. Сообщалось, что в области было слышно минимум три серьезных взрыва, также по воздушных целях с частичным успехом работали средства ПВО. Да, без "прилетов" не обошлось, как, к сожалению, и не без последующего пожара.

Фото с места "прилета", где началось возгорание

В целом моменты прилетов удалось даже зафиксировать местным жителям на камеры наблюдения. Сама картинка ни о чем не говорит, но звук взрывов действительно мощным. Добавим, что атака началась где-то вскоре после трех часов ночи, отбой тревоги дали спустя полчаса после её начала.

К слову, также ночью и рано утром было неспокойно на Николаевщине и Харьковщине.

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