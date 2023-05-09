"Сняли сглаз с больного ребенка за 120 тысяч гривен": суд оштрафовал гадалок, потому что обряд не помог

Они пообещали вылечить ребенка

В настоящее время в Украине действует много мошеннических схем, позволяющих злоумышленникам заработать на доверчивых гражданах. К примеру, в соцсетях "финансовая экспертка" предлагала перемножить деньги людей на два раза, а затем просто их не возвращала. Тем временем в Одессе мать больного ребенка попала на крючок к "гадалкам".

В настоящее время суд оштрафовал злоумышленниц. Как сообщает "УСІ online" со ссылкой на решение Южного городского суда, летом прошлого года "знахарки" подошли к местной жительнице, которая смотрела за своей дочерью на детской площадке.

Они рассказали, что девочке кто-то сглазил, а если снять уроки, то она станет здоровой и счастливой. Мошенницы пообещали снять с ребенка проклятие, а мать им поверила. Она пошла домой, взяла все свои сбережения – 120 тысяч гривен и отдала их незнакомкам.

Поверила, что такое лечение действительно спасет ее дочь. Гадалки дали ей несколько советов, провели обряд снятия сглаза, взяли деньги и скрылись. Однако девочке это никак не помогло. Как установил суд, одна из этих гадалок из Харькова, а другая из Донецкой области. Раньше их уже штрафовали за мошенничество в Киеве. В итоге они заключили с пострадавшим мировое соглашение и вернули ему деньги. Также обе женщины снова заплатят по 51 тысяче гривен штрафа.

Напомним, что мошенники в Украине придумали гораздо более циничную схему заработка. Они притворяются волонтерами или родными военных и просят о помощи. На такой крючок попал известный бизнесмен. А недавно в колонии на Ровенщине разоблачили целую группу мошенников. Зэки прямо из тюремной камеры прикидывали людьми, которые могут предоставить информацию о военнопленных воинах ВСУ. Родственники были готовы выложить за это немалые деньги.