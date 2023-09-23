Нашли в поле голым и мертвым: на Одесчине жестоко убили пастуха

Убийца признался в содеянном в суде

В одном из сел Одесской области между мужчинами во время распития алкоголя в поле случился конфликт, в ходе которого один убил другого и бросил обнаженным в поле.

За это он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает "УСИ" со ссылкой на приговор Саратского суда.

Отмечается, что погибший пастух пил в поле алкоголь со знакомым, — это видела его жена, когда приносила ему обед. Она говорила односельчанам, что со знакомым что-то не так и у него были "страшные глаза", однако никто не придал значения ее словам.

Ночью мужчина не пришел ночевать домой, но жена подумала, что он мог остаться на ночь у дочери, и забила в тревогу только с утра. Голое тело мужа она нашла в поле.

Знакомый в суде признал свою вину и рассказал, что множество раз ударил мужчину палкой. Виной всему он назвал алкоголь. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Одессе мужчина украл у соседки редкую черепаху, чтобы приготовить из нее суп, — теперь ему грозит приличный срок в тюрьме.