Укр

В Одессе после объявления тревоги раздалось несколько взрывов: что известно (обновлено)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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По предварительным данным, россияне использовали баллистическое вооружение Новость обновлена 30 октября 2023, 08:57
По предварительным данным, россияне использовали баллистическое вооружение. Фото Открытые источники

С разницей в несколько минут одесситы слышали три-четыре мощных взрыва

После неспокойной ночи для многих регионов Украины тревожную эстафету переняла и Одесса. Так, после в городе после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В целом, с периодичностью в несколько минут прогремело не менее четырех мощных взрывов.

Тем временем в Воздушных силах Украины отмечают, что в Одесской и Николаевской областях есть угроза применения баллистического оружия. В связи с этим всех просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

По некоторым данным, атаковали Одесчину с территории аннексированного Крымского полуострова.

Какие именно ракеты использовались, пока не установлено. Предварительно, это могли быть "Ониксы", как отмечают мониторинговые каналы.

Как сообщает одесское издание "Думская", после атаки в городе видно несколько столбов дыма. Данные уточняются.

Взрывы в Одессе 30 октября
Дым над Одессой

Напомним, что предыдущая серьезная атака на Одессу произошла еще 17 октября. До этого регион также регулярно кошмарили налетами дронов, в особенности на юг области. Там ударам беспилотников подвергалась критическая портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

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