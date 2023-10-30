В Одессе после объявления тревоги раздалось несколько взрывов: что известно (обновлено)

С разницей в несколько минут одесситы слышали три-четыре мощных взрыва

После неспокойной ночи для многих регионов Украины тревожную эстафету переняла и Одесса. Так, после в городе после объявления воздушной тревоги прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В целом, с периодичностью в несколько минут прогремело не менее четырех мощных взрывов.

Тем временем в Воздушных силах Украины отмечают, что в Одесской и Николаевской областях есть угроза применения баллистического оружия. В связи с этим всех просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

По некоторым данным, атаковали Одесчину с территории аннексированного Крымского полуострова.

Какие именно ракеты использовались, пока не установлено. Предварительно, это могли быть "Ониксы", как отмечают мониторинговые каналы.

Как сообщает одесское издание "Думская", после атаки в городе видно несколько столбов дыма. Данные уточняются.

Дым над Одессой

Напомним, что предыдущая серьезная атака на Одессу произошла еще 17 октября. До этого регион также регулярно кошмарили налетами дронов, в особенности на юг области. Там ударам беспилотников подвергалась критическая портовая инфраструктура и зерновые терминалы.