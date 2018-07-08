Форвард "Атлетико" близок к переходу в "Валенсию"

Marca сообщает, что клубы уже давно договорились о переходе Кевина, но трансфер состоится только после того, как Атлетико подпишет форварда на его замену.

Издание уверяет, что трансфер француза обойдется "лос чес" в смешные для нынешнего времени 17 миллионов евро.

В переходе в Валенсию крайне заинтересован и сам Гамейро. Кевин сразу дал понять, что это единственный клуб в Испании, в котором он хотел бы играть на данный момент.

Ожидается, что трансфер Гамейро состоится после перехода в Атлетико Николы Калинича.

За два года в Атлетико Кевин забил 27 мячей, но лишь 11 раз выходил на поле в стартовом составе.