Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
Ученые показали первое в истории фото "новорожденной" планеты
X

Форвард "Атлетико" близок к переходу в "Валенсию"

Кевин Гамейро
23:44 Вс, 8 Июль 2018 Телеграф
football.ua

​Валенсия и Атлетико согласовали трансфер Гамейро, который может состояться уже в ближайшее время.

Marca сообщает, что клубы уже давно договорились о переходе Кевина, но трансфер состоится только после того, как Атлетико подпишет форварда на его замену.

Издание уверяет, что трансфер француза обойдется "лос чес" в смешные для нынешнего времени 17 миллионов евро.

В переходе в Валенсию крайне заинтересован и сам Гамейро. Кевин сразу дал понять, что это единственный клуб в Испании, в котором он хотел бы играть на данный момент.

Ожидается, что трансфер Гамейро состоится после перехода в Атлетико Николы Калинича.

За два года в Атлетико Кевин забил 27 мячей, но лишь 11 раз выходил на поле в стартовом составе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Атлетико, Валенсия, Испания, Кевин Гамейро, Ла Лига.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Самые привлекательные и популярные женщины-телеведущие мировых СМИ (Фото) Снимки президента Хорватии, которые изменят ваше представление о женщинах у власти (Фото) Интурист по-северокорейски: гостиница Янгакто в Пхеньяне (Фото)

Последние новости

КГГА: киевский метрополитен находится под угрозой закрытия Канадский рэпер Дрейк вновь на вершине Billboard 200 Сага подошла к завершению: "Реал" объявил о трансфере Роналду в "Ювентус"
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
20:27 Киевляне подписывают петицию о подземном переходе из метро ВДНХ
20:19 Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда
20:16 НБУ: денежная масса в Украине возросла
20:13 Самые маленькие в мире обитаемые острова (Фото)
20:01 Франция - Бельгия: онлайн-трансляция матча
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0