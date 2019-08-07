Они нашли свой дом: удивительные преобразования животных, которых забрали из питомника

Животные часто оказываются никому ненужными в силу тех или иных обстоятельств. Некоторые люди думают, что это вполне естественно избавляться от своих питомцев, сдавая их в приют или выбрасывая из дома на произвол судьбы. К счастью, таким людям есть полная противоположность — те, кто забирает этих животных.