Экс-член политсовета «Партии регионов» Горбаль должен быть люстрирован, а не участвовать в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности, - Ильенко

Член наблюдательного совета Нацбанка Василий Горбаль, который ранее входил в состав политсовета «Партии регионов», должен быть люстрирован, а не принимать участие в конкурсе на должность руководителя Бюро экономической безопасности.

Об этом в комментарии "4 каналу" заявил бывший народный депутат Андрей Ильенко.

Он напомнил, что Горбаль, как чиновник времен экс-президента Виктора Януковича, должен попадать под действие закона о люстрации.

"Я считаю, что, конечно, это совершенно неприемлемая ситуация. И такие персоны, как господин Горбаль, на мой взгляд, они не имели бы даже допускаться к победного конкурсов. И, собственно, я здесь, кстати, не совсем согласен с тем, что говорили о том, что он был там депутатом от Партии регионов, поэтому это по закону не считается. Он был не только депутатом. Он возглавлял уже во времена Януковича некоторое время Львовскую областную государственную администрацию… На мой взгляд, не имеют права люди, которые возглавляли областные администрации во времена Януковича, были депутаты от Партии регионов, возглавлять любые государственные институты и быть допущенными к конкурсам на эти государственные институты в нынешней Украине", — отметил Ильенко.

Экс-нардеп подчеркнул, что подобные кадровые решения вредят репутации Украины.

"Я считаю, что здесь обычно зависит от того, какую линию проводит высшее руководство государства. Если оно приемлет людей с подобной репутацией, не просто терпит, а делает кадровые назначения именно таких людей, то нечего удивляться, что в этом конкурсе подобные персоны всплывают. И там же не только вопрос пребывания в Партии Регионов или на каких должностях Януковиче, там много вопросов как раз экономических", — добавил Ильенко.

Напомним, ранее эксперты обнародовали информацию о том, что действия Горбаля привели к тому, что «УкрГазБанк» был доведен до банкротства, и государство было вынуждено «влить» в него 9,3 млрд долларов, чтобы спасти банк. А бывший регионал разместил на депозитном счете в российском банке ВТБ 4 млн долларов, происхождение которых было ничем не подтверждено.