Данилюк попал в аварию на мотоцикле: байк восстановлению не подлежит (фото)

Экс-министру финансов чудом удалось "проскочить" опасный участок

Бывший министр финансов и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк в ночь на 18 августа попал в аварию на мотоцикле. Транспортное средство взяло на себя весь удар и восстановлению не подлежит.

Об этом политик сообщил в среду, 18 августа, на своей странице в Facebook.

По словам Данилюка, ночью он возвращался домой на мотоцикле по дороге, проходящей через лес, когда от порыва ветра прямо перед ним неожиданно начало падать дерево. Экс-министру чудом удалось "проскочить" опасный участок и остаться невредимым.

Однако, в поваленный сухостой врезался другой автомобиль. Как выяснилось впоследствии, машина после столкновения была капитально поврежденной. К счастью, водитель и пассажиры уцелели.

Кроме того, пострадал мотоцикл экс-министра — он не подлежит восстановлению.

"Мотоциклу конец. Я его, конечно, очень любил, и на этот раз он взял на себя весь удар", — написал Александр Данилюк.

Соответствующие фото повреждений политик опубликовал в Facebook, отметив, что до приезда полиции он и неравнодушные граждане оттащили дерево на обочину, чтобы избежать новых ДТП.

Последствия аварии

Последствия аварии

Напомним, как сообщал "Телеграф", экс-министр финансов Александр Данилюк в конце июля во время празднования своего дня рождения попал в скандал, ударив советника главы ОП Тимофея Милованова. Причиной такого поведения Данилюка стало то, что комиссия по отбору главы вновь Бюро экономической безопасности (БЭБ), которую возглавляет Милованов, "забраковала" его кандидатуру через диплом. После этого на ОП обрушился шквал критики со стороны экс-министра финансов, а Милованов написал заявление в полицию на Данилюка.