Ради собственного пиара Зеленский приказал ко Дню Независимости объявить Медведчуку об окончании расследования его сфабрикованного дела

Автор
В. Неплохой
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Ради собственного пиара Зеленский приказал ко Дню Независимости объявить Медведчуку об окончании расследования его сфабрикованного дела Новость обновлена 20 августа 2021, 15:49

Сегодня по указанию Зеленского прокуроры ГПУ намерены объявить Виктору Медведчуку об окончании расследования его дела.

И это при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября, пишет нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Фейсбуке.

Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

Зачем? А за тем, чтобы не дать ему возможности обжаловать весь этот бред в суде, ведь закон позволяет обжаловать необоснованное подозрение только через два месяца после его предъявления. Что же такого случилось и к чему весь этот беспредел?

К чему? А ко Дню Независимости! Оказалось, что Зеленскому в поздравительной речи не хватает текста о его блистательной победе над "русским миром" и пятой колонной Кремля. И вот для того, чтобы пустить пыль в глаза наивному обывателю, было решено ко Дню Независимости объявить о победном окончании расследования уголовного дела Медведчука. Гениально! Но дело-то на самом деле не окончено и в суд не направлено!

Ничего страшного, решили в святейшем офисе и приказали Генпрокуратуре в течение двух дней свернуть расследование и объявить о его окончании.

Теперь будем ждать бравурной праздничной речи президента Зеленского ко Дню Независимости Украины, грубого нарушения права Медведчука на защиту, решения ЕСПЧ в его пользу и возвращения уголовно-правового бумеранга ко всем участникам этого позорного спектакля.

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