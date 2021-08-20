Адвокат считает, что Медведчук должен быть оправдан, а дело закрыто еще на досудебном этапе

Автор
В. Неплохой
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Адвокат считает, что Медведчук должен быть оправдан, а дело закрыто еще на досудебном этапе Новость обновлена 20 августа 2021, 15:50

Процесс по обвинению народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене затягивается, потому что все видят полную бесперспективность этого дела, которое должно быть закрыто еще на этапе досудебного расследования по реабилитирующим обстоятельствам.

Об этом в эфире канала "Перший незалежний" заявил адвокат Ростислав Попович.

В частности, он напомнил, что скоро истекает срок домашнего ареста, и вряд ли получится снова применить эту меру пресечения к Медведчуку.

"Власть будет максимально затягивать, но мы должны понимать, что история с домашним арестом, она заканчивается, далее нужно будет применять другую меру пресечения. Я уверен, что будет мера пресечения, которая не связана с домашним арестом, например, это может быть личное обязательство. Далее дело достаточно долго будут направлять в суд для рассмотрения по существу, потому что "нужно держать на крючке", – считает Попович.

Адвокат уверен, что сейчас наилучший выход для власти, организовавшей весь этот процесс,– закрыть дело и положить конец истории с политическим преследованием.

"Это дело надо закрывать, даже не передавать в суд, а закончить на досудебном расследовании с закрытием по реабилитирующим обстоятельствам и вообще забыться. Потому что, чем дальше власть играется в эту пьесу, тем больше негативных последствий она для себя имеет, это должна понимать власть на 100%", – сказал Ростислав Попович.

Также он отметил, что реформы судебной системы, инициированные действующей властью, преследуют под собой единственную цель – возможность лавировать правосудием в своих интересах.

"Все должно происходить по закону, если власть хочет дальше оставить возможность для себя быть, то она должна действовать в соответствии с законом. Фемида на сегодняшний день запугана теми реформами, которые происходят сейчас. Если будет буксовать работа судебной ветви власти, то можно делать все что угодно", – подчеркнул правозащитник.

Кроме того, по мнению юриста, решение Верховного Суда по поводу закрытия оппозиционных телеканалов будет однозначным, потому что санкции, в результате которых эти медиа лишились лицензии, были незаконными.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение, но 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение Печерского районного суда города Киева о продлении меры пресечения без изменений.

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