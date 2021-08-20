Кличко испугался ответить на обвинения в коррупции на заседании СНБО - эксперт

Автор
В. Неплохой
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Автор
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Кличко испугался ответить на обвинения в коррупции на заседании СНБО - эксперт Новость обновлена 20 августа 2021, 16:58

Мэр Киева Виталий Кличко отказался посетить заседание СНБО, сославшись на рабочую поездку в Черниговскую область.

Как утверждает политический эксперт, директор аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк у себя в Facebook, настоящая причина отказа ‒ банальная трусость столичного мэра.

"Кличко сообщили, что на заседании СНБО будут рассматривать наиболее скандальные коррупционные кейсы Киева, отмывание миллиардов гривен и тотальную коррупцию в столице. В результате этой информации Виталий Владимирович принял решение не приходить на заседание Совбеза, придумал командировку в Чернигов", ‒ пишет Миселюк.

Он отметил, что Чернигов находится всего в 100 км от Киева и при желании вернуться можно в течении часа.

"Это говорит о том, что он просто испугался и не захотел отвечать на вопросы президента. А раз испугался — значит, есть что скрывать. Кличко понимает, что ему будут предъявлять претензии по поводу конкретных коррупционных кейсов и махинаций, по разворовыванию миллиардов гривен через фирмы-прокладки и т. п. Согласитесь — невиновный человек, а тем более мэр города, где совершаются коррупционные действия, должен первым прийти на суд или, в данном случае, на СНБО и помочь следствию найти коррупционеров. Но он испугался…”, ‒ уверен Миселюк.

Политический эксперт считает, что подобное поведение не соответствует политическому лидеру с президентскими амбициями.

"Человек настолько малодушный не может претендовать на президентский пост. Он не может претендовать на то, чтобы считаться политическим лидером. С таким малодушием и трусостью даже и мэром столицы государства он быть не должен", ‒ резюмировал он. 

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