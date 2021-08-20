На 197 округе люди хотят видеть своим депутатом Владислава Голуба

Согласно опросам, его поддерживают десятки тысяч людей

Этой осенью в части Черкасской области пройдут выборы в Верховную Раду. Поэтому различные национальные группы проводили социологические исследования, чтобы определить, кого люди готовы поддержать на выборах.

Результаты исследований, которые оказались в распоряжении "Телеграфа", свидетельствуют о том, что безоговорочным лидером симпатий является народный депутат восьмого созыва Владислав Голуб.

Его хотят видеть своим депутатом больше 30 000 избирателей. Количество людей, которые поддерживают Голуба, рассчитанная на основе данных социологических исследований.

Это количество существенно превышает показатели других кандидатов, например выдвиженца от правящей партии «Слуга народа», или представителей других партий.

Как отмечают исследователи, впечатляющие цифры поддержки Голуба имеют простое объяснение. После 2019 года, когда он на выборах уступил представителю Зеленского, Голуб продолжил активную работу в округе. В течение последних двух лет Голуб продолжал Золотоношский, Каневский и Черкасский районы.

Что касается других кандидатов, участвовавших в опросе, ситуация отличается. Эксперты-исследователи отмечают, что большинство из них появились в округе только после того, как стало известно о выборах. Только после этого они развернули здесь бурную деятельность. От того у людей присутствует определенное неприятие их активностей. Это вылилось в низкие цифры в опросе.

Отметим, что выборы в парламент по 197 округу состоятся 31 октября.