В деле Медведчука были проигнорированы все основополагающие Конституционные права - адвокат

Автор
В. Неплохой
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Автор
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В деле Медведчука были проигнорированы все основополагающие Конституционные права - адвокат Новость обновлена 22 августа 2021, 18:36

В деле главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата України Виктора Медведчука были проигнорированы все основополагающие Конституционные права. Об этом во время брифинга, который транслировал "Перший Незалежний", заявила адвокат Чередниченко Лариса

"Учитывая тот беспрецедентный способ, которым сторона обвинения воспользовалась, для того чтобы расследовать уголовное дело в отношении одного из лидеров оппозиции Виктора Владимировича Медведчука и учитывая демонстративность этого способа, огромное количество нарушений национального и международного законодательства, игнорирование практики Европейского суда по права человека, откровенное игнорирование прав, конституционных, основоположных и процессуальных Виктора Владимировича, видится усиление этого давления на оппозицию, при чем не политического давления, как это должно быть, а давление уголовно правовыми способами", — заявила адвокат.

Чередниченко также уточнила, что она и ее коллеги приняли решение о создании адвокатского объединения, которое специализировалось на качественной правовой помощи, тем оппозиционным политикам, и тем соучаствующим оппозиции гражданам, которые подвергаются уголовному преследованию.

"Там, где уголовное преследование носит откровенно политические мотивы, мы готовы оказывать качественную, квалифицированную, правовую помощь", — подчеркнула адвокат. 

Напомним, 20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского

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