Надежды Зеленского не оправдались: генерал сделал выводы из визита Меркель в Украину

Украинский лидер, не получив ожидаемого, занял слабую позицию и начал обвинять ФРГ

В воскресенье, 22 августа, со своим прощальным визитом в Киев прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.

После совместного брифинга канцлера Меркель и президента Украины Владимира Зеленского стало ясно, что не все аспекты, которые обсудили главы двух стран, были удачными для Украины.

Главными выводами после встречи Зеленского и Меркель с "Телеграфом" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Запад и Германия уже определились в своей концепции касательно Украины, а также глобальных интересов ЕС, США и РФ, – считает генерал. – Меркель приехала со своими месседжами – что якобы есть некий прогресс касательно транзита российского газа через Украину, что в ЕС готовы к санкциям в случае невыполнения РФ обязательств в отношении Украины. Но основным остается то, что "Северный поток-2" достраивается, и что именно он будет основным стратегическим путем поставок газа в ЕС, наряду с "Северным потоком-1". В этом смысле последний визит Меркель в качестве канцлера ФРГ – это своеобразный визит вежливости. Попытка успокоить Украину. Мол, Европа отстаивает украинские интересы и по газу, и по Донбассу".

По мнению Николая Маломужа, Меркель также пыталась показать, что та формула, которая была инициирована нормандской четверкой в рамках урегулирования конфликта на Донбассе, должна работать. Что канцлер и высказала 20 августа Путину, а 22-го – Зеленскому.

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"Визит Меркель в Киев – это еще и попытка показать основные стратегические интересы Германии, отметить, что есть хорошие перспективы сотрудничества между официальными Киевом и Берлином. Но самое главное – успокоить Украину по теме "Северного потока-2". Уверить, что после его запуска нам будут предоставлены некие гарантии со стороны ЕС и США. При этом так и не понятно, кто эти гарантии со стороны РФ нам стопроцентно даст, – подчеркивает генерал. – То есть, гарантии озвучены. Но механизм их, кто будет их обеспечивать – так и не ясно. Должно быть соответствующее соглашение между РФ-ЕС-Украиной. Юридически закрепленное – по годам, месяцам, по количеству газа, по ценам".

Решение проблемы конфликта на Донбассе также зависло в воздухе, считает Николай Маломуж.

"Тут со стороны Германии действует та же схема, что и с "Северным потоком-2". Якобы, Путину доведена позиция. И он, по словам Меркель, согласился, что Минские соглашения нужно выполнять. При этом хозяин Кремля традиционно заявил, что не выполняет их именно Украина. Получается, вроде как Меркель поддержала территориальную целостность, суверенитет Украины, включая вопросы не только Донбасса, но и Крыма. Но никакой конкретики представлено не было, – отмечает генерал. – Зеленский пытался заявлять о кластерах, о каких-то конкретных программах, которые должны поддержать Германия, Франция и другие участники нормандского формата. Но в практической плоскости ничего не получилось".

В отношении других тем, связанных с более эффективной помощью по линии безопасности, Меркель был всё так же неконкретна.

"Она уверяла, что лидеры ЕС содействуют Украине. Но тех же поставок техники, вооружения от Германии не будет. При том, что Зеленский отмечал, что США и Франция будут осуществлять такие поставки, – акцентирует Николай Маломуж. – Думаю, нам не нужно быть попрошайками, что-то выпрашивать у западных партнеров. Ставку следует делать всё же на свои ресурсы, свои технологии, свои оборонные предприятия. И Зеленский в этой связи занимал более слабую позицию. Пытался как-то набросить на Меркель тень упрека. Обвинить, что Германия и оружия не дает, и особых систем гарантий не предоставляет. Да еще и на Крымской платформе представлена не на достаточно высоком уровне".

По мнению генерала, Меркель приехала с теми месседжами, с которыми согласованы довести до нас ЕС, США и в некоторой степени РФ. Зеленский же надеялся на некий прорыв в энергетической сфере, в системе безопасности и поставок вооружения, финансирования проектов. В итоге получил лишь общие обещания.

"И Зеленский, видя, что Меркель вскоре покинут пост канцлера, высказывал некие жесткие месседжи, не опасаясь испортить с ней отношения. Хоть в данном случае следовало не просто критиковать, а предлагать свои модели, конкретные проекты. Тогда бы у Украины была действительно сильная позиция", – констатирует Николай Маломуж.

Как сообщал "Телеграф", встретить канцлера Германии Ангелу Меркель 22 августа в аэропорту "Борисполь" приехал мэр столицы Виталий Кличко, однако охрана его не пропустила.

Сложившаяся ситуация не могла просто так пройти мимо внимания пользователей сети, а потому некоторые уже начали шутить и делать мемы.