ОПЗЖ проигнорировала торжественное заседание Рады по случаю Дня Флага: эксклюзивные фото

Депутаты от ОПЗЖ проигнорировали праздничное заседание Рады.

В понедельник, 23 августа, в День Государственного Флага, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное пленарное заседание.

После того, как в Киеве прошел саммит "Крымская платформа" для совместной выработки путей деоккупации Крыма, депутаты планируют рассмотреть соответствующий проект постановления №5775 об обращении к международным партнерам Украины.

Стоит отметить, что фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" в полном составе решила проигнорировать это заседание. Представители политсилы объяснили, что таким образом хотят выразить свой протест действиям властей.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа", места ОПЗЖ в парламенте пустуют:

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Остальные нардепы ответственно подошли к важному заседанию — пришли в парламент в вышиванках и национальных костюмах крымских татар. Кроме того, на внеочередной сессии присутствуют иностранные гости, которые находятся в Украине с официальным визитом.

В частности, парламентские делегации Австрии, Великобритании, Грузии, Эстонии, Иордании, Латвии, Литвы, Германии, Польши, Румынии.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Киеве состоялся саммит Крымской платформы. В мероприятии приняли участие представители 46 международных делегаций. По итогам саммита все делегаты присоединились к общей Декларации.