В День независимости Украины стало известно о смерти экс-нардепа (фото)

Владимир Бондаренко был депутатом II-IV и VI-VII созывов и экс-главой Киевской городской государственной администрации

24 августа, в День Независимости Украины, стало известно о смерти бывшего народного депутата (II-IV и VI-VII созывов) и экс-главы Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко.

О произошедшем сообщила депутат фракции "Батькивщина" в Киевском городском совете Татьяна Мелихова.

"Патриот Украины, народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, глава депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, глава Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и Революции достоинства. Основатель этнокомплекса "Украинское село". Все невозможно перечислить. Надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю", — написала Мелихова в "Фейсбуке".

Бондаренко было 68 лет, причина и точная дата его смерти не оглашается.

Напомним, что политик родился в Черниговской области, в молодости работал учителем. Киевскую госадминистрацию он возглавлял в 2014 году, тогда же баллотировался в мэры столицы, однако не победил.

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