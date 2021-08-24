Укр

Зеленский потроллил двух предшественников на параде: Кучма с Ющенко шутку оценили (видео момента)

Автор
Е. Волкова
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Зеленский потроллил двух предшественников на параде: Кучма с Ющенко шутку оценили (видео момента) Новость обновлена 24 августа 2021, 13:07
Автор фото - Ян Доброносов, "Телеграф"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил регионы за троих предшественников, забыв про Януковича и Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней речи в честь Дня Независимости Украины пошутил над бывшим лидером страны Виктором Януковичем. Причем, юмор оценили его предшественники: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Так, в своей речи Владимир Зеленский рассказал, почему украинцы — это единый народ, а также подчеркнул значимость каждой области.

Ровенскую область он поблагодарил за первого президента Украины Леонида Кравчука, Черниговскую — за второго, Леонида Кучму, Сумщину — за третьего, Виктора Ющенко.

А вот на Донецком регионе президент сделал паузу и вместо уроженца этой области — Януковича — назвал имена актера Леонида Быкова и спортсмена Сергея Бубку. Это рассмешило президентов Кучму, Ющенко и Порошенко.

Впрочем, фамилии последнего в речи Зеленского тоже не прозвучало. По словам президента, Винницкая область подарила Украине поэта Василия Стуса. При этом Зеленский ничего не сказал об уроженце этого региона Порошенко.

Напомним, наш корреспондент запечатлел праздничную атмосферу на Крещатике 24 августа, а также иностранных гостей, которые присутствуют на параде в этот день.

Также напомним, что все желающие попасть на парад в Киеве, увы, не могут этого сделать, и в метро образовались "пробки". 

Кроме того, корреспонденту "Телеграфа" удалось сделать фото пятого президента Украины Петра Порошенко, который сидел на параде с закрытыми глазами.

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