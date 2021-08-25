Медведчук в своей статье описал алгоритм выхода из кризиса, в котором оказалась Украина, - политолог

Политолог Кирилл Молчанов считает, что Виктор Медведчук адресовал свою статью, в первую очередь, украинскому обществу

По мнению политолога Кирилла Молчанова, Виктор Медведчук проанализировал причины, по которым страна оказалась в тупике и дал ответ на вопрос, что нужно делать, чтобы избежать распада Украины.

— Кирилл, в чём, на ваш взгляд, заключается главный посыл статьи Виктора Медведчука о том, какой быть Украине?

— Главный посыл в том, что для сохранения нормального существования украинского государства необходимо выполнить три вещи: перестать отказываться от многообразия, то есть перестать строить моноэтническую страну; необходим экономический прагматизм, в том числе во взаимоотношениях с Россией; необходима социальная справедливость, то есть ставка на социальные блага.

Это если говорить о посыле. А вообще, как я понимаю, философия этой статьи в том, что Медведчук сделал то, что должен был сделать Зеленский, — ответил Путину на его статью о едином народе. И поднял те вопросы, которые соответствуют нашим интересам, написал план по выходу из нынешнего кризиса.

У Зеленского на эту тему просто отшутились, а вот Медведчук решил ответить фундаментально на статью президента России с учётом действительных национальных интересов Украины. Я это вижу так.

— Кому адресована эта статья? Ведь описав план выхода из кризиса, сам Медведчук подчеркивает, что нынешняя украинская власть выполнить его не сможет, для неё это неразрешимая задача… К кому же обращается автор?

— В первую очередь к украинскому обществу. Потому что он, находясь под домашним арестом, пытается внутри страны выстроить с обществом прямой диалог на эту тему. Так, как не делает этого Зеленский, хотя предполагалось, что он должен был этим заниматься с 2019 года. Но он пошел каким-то другим путём, развивая свои идеи национальной государственности и учреждая новые праздники, как это было сегодня на параде (по случаю 30-летия независимости Украины. — Ред.).

— Есть шанс, что украинское общество услышит Медведчука?

— С учётом нарастания кризисной ситуации, учитывая, что Зеленский, за которого избиратели голосовали как за "анти-Порошенко", по сути возглавил на следующий день после избрания полностью порошенковский курс в виде его триады "Армiя, вiра, мова"… Я думаю, что как минимум те, кто голосовал за Зеленского, поймут, что им не за кого будет голосовать, кроме как за Медведчука.