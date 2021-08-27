Укр

Самолет Зеленского долетел до Кишинева, но не смог приземлиться

Автор
Е. Волкова
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Автор
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Самолет Зеленского долетел до Кишинева, но не смог приземлиться Новость обновлена 27 августа 2021, 11:50
Зеленский не смог приземлиться в аэропорту Кишинева.

Самолет Зеленского, долетев до Молдовы, развернулся и полетел обратно в Украину

Президент Владимир Зеленский, который прилетел в Молдову на День независимости, был вынужден вернуться в Украину. Все дело в том, то самолет главы нашего государства не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден отправиться в Одессу.

По словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, которого цитирует LIGA.net, сейчас борт Зеленского летит в Одессу и будет дожидаться более благоприятных условий в Кишиневе, чтобы вновь отправиться с визитом в Молдову.

Известно, что Зеленского в Молдову пригласила президент страны Майя Санду, по инициативе которой в стране состоится многосторонняя встреча глав иностранных делегаций. Помимо Зеленского, в Кишинев приедет президент Польши Анджей Дуда и лидер Румынии Клаус Вернер. Вместе с Майей Санду они примут участие в мероприятиях по случаю Дня Независимости Молдовы, после чего состоятся несколько важных встреч.

Как ранее сообщал "Телеграф", 26 августа президент Украины Владимир Зеленский пришел в эфир телешоу "Право на власть" и сделал несколько важных заявлений.

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