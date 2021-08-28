Годный: Стоит прислушаться к Медведчуку и создать новый класс чиновников, которые будут работать во благо Украины, а не во зло другим

Автор
В. Неплохой
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Годный: Стоит прислушаться к Медведчуку и создать новый класс чиновников, которые будут работать во благо Украины, а не во зло другим Новость обновлена 28 августа 2021, 10:57
политолог Сергей Годный

Украина нуждается в создании целого класса государственных служащих, которые будут менеджерами и патриотами своего государства, будут действовать исключительно в его интересах. Сейчас же большинство украинских чиновников работает не во благо собственной страны, а назло другим.

Такое мнение выразил политолог Сергей Годный в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Он призвал прислушаться к мнению председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, который заявил об этом проблеме.

"Лидер оппозиции очень правильно заметил. Дело в том, что в Украине насущная проблема есть и потребность насущная в формировании так называемого профессионального менеджмента государственного. Это часть госслужащих, которые готовы будут управлять государством, инструментами государственными с учетом национальных интересов. Не политических, не сегодняшних, не интересов или, знаете, антиинтересов других государств. Потому что у меня складывается впечатление, что огромное количество наших чиновников работает не для Украины, а назло России", — отметил эксперт.

По словам Годного, множество решений в стране принимаются как раз из этих расчетов. Он заявил, что в Украине власть сейчас у людей, которые не могут даже определиться с тем, кто они и какой позиции придерживаются.

"У нас при власти люди, которые не могут определиться, кто они — либертарианцы, центристы, социалисты, но ничего общего у них нет с этим. Но социальная справедливость — это справедливое перераспределение материальных благ, это то, о чем вы сказали, когда мы оплачиваем шоу, извиняюсь, а этим шоу пользуется исключительно какая-то элита так называемая временная сегодняшняя, еще вопрос к ее элитарности. И здесь очень правильно, если это перевести на все материальные блага, то сразу под сомнение ставится запуск рынка земли, потому что это несправедливо, ведь земля является собственностью всего украинского народа, а сделано таким образом, вроде как той части, которая получала паи. Нет. Ну, и много других моментов. Поэтому это необходимость в украинском государстве создания целого класса государственных служащих, людей, которые будут менеджерами государства именно с точки зрения перспектив Украины, патриотами настоящими", — подчеркнул политолог.

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