Деятельность Комитета Гетманцева направлена на наведение элементарного порядка с налогами в стране, - Цыбулько

Отпраздновав 30-ю годовщину Независимости Украины, оппозиция открыла 31-й политический сезон громкими, резкими и достаточно оскорбительными выпадами в адрес действующей власти. К сожалению, новый период будет далек от опыта и практик становления по-настоящему независимых цивилизованных экономик мира.

Об этом в своем блоге на портале «Корреспондент» пишет известный украинский политолог Владимир Цыбулько. Аналитик считает, что вместо решения стратегических для страны экономических вопросов, оппозиция играет в опасные игры, все больше погружая государственные процессы в хаос и вседозволенность.

«Почему-то не могут, или не хотят наши состоятельные «патриоты» понять, что капитализм, как и демократия, не являются хаосом и политической вседозволенностью. Никак не дойдет до них, что демократия и экономическая свобода достигаются путем установления и дальнейшего уважения четких и понятных правил игры для всех и каждого. Что эти правила – не диктатура, они не должны нести смерть бизнесу. Правила должны провозглашать путь к цивилизованной жизни!» — пишет Цыбулько.

Политолог напомнил, что сейчас Украина вошла в новый бюджетный процесс и от наполнения казны налогами будет зависеть то, как в новом году будет жить Украина в целом и каждый из нас. Именно по этой причине оппозиции следует начать замечать конструктивные шаги власти и поддерживать решения профильного Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики под руководством Даниила Гетманцева относительно наведения элементарного порядка с налогами.

«Сколько интриг плелось вокруг Комитета со стороны парламентских лоббистов от агробаронов, когда Гетманцев занял принципиальную позицию против принятия закона о снижении процентной ставки НДС для больших аграрных компаний с 20% до 14%?! В конце концов олигархи протолкнули этот непонятный закон и что? Продукты питания подешевели? Нет! Агрокомпании как продавали за границу и на внутренний рынкок продукцию по выгодным для них ценам, так и продают. Многомиллионные потери страны компенсируются из бюджета, то есть из карманов налогоплательщиков. Вспомнить хотя бы нынешние цены на сахар и масло! А олигархи обогащаются за счет присвоения этих бюджетных потерь. К счастью, Гетманцеву и его коллегам удалось убедить большинство Рады отменить это позорное явление и принять закон №5435-д, который вернул ставку НДС на некоторые виды продукции для всех операторов аграрного рынка на уровень 20%. А как истерили некоторые парламентские лоббисты по поводу принятого законопроекта Гетманцев №466, которым с 1 января 2020 года были повышены ставки акцизного налога на ТВЕН (IQOS, GLO и т. д.) на 320! И что, упал рынок электронных сигарет, которым пугали некоторые политики страну? Совсем нет! Наоборот: за полгода после принятия закона объёмы продаж устройств ТВЕН наращиваются. А государственный бюджет получил дополнительно 6,2 млрд грн», — констатирует Цыбулько.

Политический эксперт убежден: игры в льготы для бизнеса всегда обставляются политикой, и умение противостоять сумасшедшему давлению требует мощной политической воли и коллективного единомыслия. Если бы Комитет не вносил рациональные предложения, бизнес вообще не имел бы прогнозируемого поведения государства. Цыбулько отметил, что страна не живет честными налогами и это не является секретом. Однако в этом виновен не только бизнес но и государство.

«Налоги – это кровеносная система государства, и если она больна, государство должно ее лечить. Конечно же, это очень болезненно для олигархических кругов, которые очень давно слились с политикой. Однако другого выхода для стране нет, если, конечно, она хочет выстоять в противостоянии с мощным внешним агрессором и достойно отпраздновать 40-летний юбилей Независимости», — резюмировал Владимир Цыбулько.