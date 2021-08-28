Авторитетные американские СМИ опубликовали статью лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?"

Зарубежные СМИ продолжают поддерживать лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука, и критикуют репрессивные меры в отношении него, которые применяет нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского.

В частности, американское издание The Libertarian Republic опубликовало статью председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", которую оппозиционный политик написал, анализируя статью президента России Владимира Путина.

Отметим, The Libertarian Republic — это журнал новостей свободного рынка, культуры и общественного мнения, в котором публикуются статьи выдающихся либертарианцев, консерваторов, независимых политиков, и иногда и демократов.

Ранее статью Виктора Медведчука опубликовало влиятельное американское издание Time Business News.

Напомним также, что 23 августа на сайте "Оппозиционной платформы – За жизнь" вышла статья "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?" авторства Виктора Медведчука. В ней он среди прочего пишет, что президент Российской Федерации Владимир Путин говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а президент Украины Владимир Зеленский предлагает русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию. При том, что Путин и Зеленский говорят совершенно о разном, они запускают единый процесс – Зеленский выгоняет, а Путин приглашает украинских граждан.