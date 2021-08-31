Американские СМИ: Прокуратура не предоставила никаких доказательств против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука

Автор
В. Неплохой
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Американские СМИ: Прокуратура не предоставила никаких доказательств против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Новость обновлена 31 августа 2021, 12:43
Виктор Медведчук

Прокуратура не предоставила никаких доказательств против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Об этом пишет англоязычный сайт Cnewse.

Издание напоминает, что Виктор Медведчук, лидер крупнейшей партии в украинском парламенте "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил в феврале, что кампания против оппозиционных групп и политиков была попыткой заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского на фоне падающей популярности.

"Политические репрессии, установление диктатуры, закрытие каналов, политика дискриминации русского языка, политика русофобии и политика узурпации власти — это результат его борьбы за сохранение и повышение своего авторитета и рейтинга", — сказал Медведчук.

Журналисты подчеркнули, что прокуратура еще не представила доказательства против него.

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