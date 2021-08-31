Американские СМИ: Прокуратура не предоставила никаких доказательств против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука

Прокуратура не предоставила никаких доказательств против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука. Об этом пишет англоязычный сайт Cnewse.

Издание напоминает, что Виктор Медведчук, лидер крупнейшей партии в украинском парламенте "Оппозиционная платформа — За жизнь", заявил в феврале, что кампания против оппозиционных групп и политиков была попыткой заручиться поддержкой президента Украины Владимира Зеленского на фоне падающей популярности.

"Политические репрессии, установление диктатуры, закрытие каналов, политика дискриминации русского языка, политика русофобии и политика узурпации власти — это результат его борьбы за сохранение и повышение своего авторитета и рейтинга", — сказал Медведчук.

Журналисты подчеркнули, что прокуратура еще не представила доказательства против него.