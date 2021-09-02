Кузьмин: Дело Медведчука отчетливо показало, что при президенте Зеленском законы в Украине перестали действовать

Народный депутат заявил, что нынешняя украинская власть издевается над украинцами и должна уйти.

Дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука отчетливо показало, что при президенте Владимире Зеленском законы в Украине перестали действовать. Об этом заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"И то, что лидер оппозиции находится сегодня в том положении, в котором оказался, говорит только о том, что в стране перестали действовать не только законы, но и Конституция", – отметил нардеп.

Кузьмин подчеркнул, что Медведчуку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 4 месяца для того, чтобы следствие смогло собрать все необходимые доказательства и завершить расследование в установленный законом срок.

"Именно для этого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Как вы помните, почти две недели назад генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о том, что расследование по делу Медведчука окончено, все доказательства уже собраны и представлены Медведчуку для ознакомления. Действительно, ознакомление проходит в специальном помещении ГБР… возникает вопрос - а зачем еще раз на два месяца Медведчуку домашний арест, если он должен в помещении ГБР ознакомиться с материалами дела? Это же бред какой-то…", – добавил парламентарий.

Он также констатировал, что нынешняя власть издевается над украинцами и должна уйти.

"Таким образом следует констатировать, что украинская власть просто издевается даже не над Медведчуком, а вообще над правосудием, над каждым гражданином Украины. Потому что если таким образом можно поступить с Медведчуком, который является лидером оппозиции… то что говорить об обычном гражданине, который не искушен в юридических тонкостях? Это власти антинародная, она человеконенавистническая, это власть, которая не представляет интересы народа, эта власть должна уйти. Перевыборы должны снести эту власть, мы должны выбрать новых людей и страна должна начать жить по новым правилам, по закону, в правовом государстве, о котором говорит наша Конституция", – добавил Кузьмин.

Ранее Кузьмин сообщил, что Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судьи Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайство об отводе судьи и прокурора.

20 августа прокуроры ОГП объявили Виктору Медведчуку о завершении расследовании его дело, при том, что по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи, и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку предъявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого.

В ОПЗЖ такие действия прокуратуры назвали преступными действиями власти, направленными на фальсификацию уголовного дела Медведчука, что является лучшим доказательством политического заказа Зеленского.